Специалисты назвали симптом, который указывает на опасное последствие «долгого ковида»

Ученые из Оксфордского университета рассказали о причине симптома, который проявляется после продолжительного ковида. Одышка преследует переболевшего человека больше года.

Сейчас одышку называют долгосрочным последствием коронавирусной инфекции. Переболевшие еще на протяжении долгого времени страдают от этого недуга. Ученые обследовали таких людей с помощью МРТ-сканирования и обнаружили аномальные признаки поражения легких, которые являются симптомами «долгого ковида» и могут преследовать человека больше года.

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, в котором изначально были задействованы 36 пациентов. Потом количество добровольцев увеличили до 400. Специалисты изучили легкие этих людей с помощью МРТ-визуализации. Для эксперимента был использован гиперполяризованный ксенон, который заменил кислород пациентам в сканере. В это время врачи оценивали газообмен в альвеолах и выяснили, что у переболевших «долгим ковидом» нарушен процесс переноса ксенона из легких в кровь. Профессор Фергюс Глисон рассказал, что во время болезни добровольцы не нуждались в госпитализации, так как не столкнулись с тяжелым течением коронавируса. При этом некоторые пациенты около года страдали от одышки. Важно то, что томография не обнаружила таких проблем у переболевших, и только с помощью ксенона исследователи смогли выяснить причину симптома.

Эксперты обрабатывают результаты эксперимента с целью вычисления процента переболевших, у которых МРТ-сканирование покажет аномальный результат. Также врачи пытаются понять, какие будут последствия данного симптома. Специалисты рекомендуют людям с одышкой следить за динамикой признака и чаще обращаться к медикам для оценки состояния. Врачи рекомендуют пройти курс вакцинации для снижения вероятности развития постковидных осложнений.

Источник: rg.ru