Александр Иншаков рассказал о расходах на сериал «Бригада»

Мини-сериал «Бригада» оказался одним из самых удачных проектов российского кинематографа, он открыл талант многих отечественных артистов. Один из создателей кинокартины Александр Иншаков поделился воспоминаниями о том, каковыми оказались затраты на реализацию задумки.

«Около трёх миллионов американских долларов было вложено в сериал. На то время $200 000 за одну серию – очень существенные денежные средства», – отметил он.

При этом сама лента могла оказаться еще более дорогостоящей, однако за счет усилий артиста были исключены лишние затраты, так как арендовали не все помещения, а снимали у него дома, а иногда и у друзей актера.

«Бары, рестораны, казино, автомобили. В основном это все мое или же знакомых», – пояснил знаменитость.

Иншаков является не только киноактером и кинорежиссером, но и киносценаристом, каскадером, исполнителем. В «Бригаде» он воплотил на экране самого себя, а также продемонстрировал превосходные навыки владения боевыми искусствами.

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Источник: www.popcornnews.ru