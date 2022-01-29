 

Александр Иншаков рассказал о расходах на сериал «Бригада»

29.01.2022, 14:58, Разное
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Мини-сериал «Бригада» оказался одним из самых удачных проектов российского кинематографа, он открыл талант многих отечественных артистов. Один из создателей кинокартины Александр Иншаков поделился воспоминаниями о том, каковыми оказались затраты на реализацию задумки.
«Около трёх миллионов американских долларов было вложено в сериал. На то время $200 000 за одну серию – очень существенные денежные средства», – отметил он.
При этом сама лента могла оказаться еще более дорогостоящей, однако за счет усилий артиста были исключены лишние затраты, так как арендовали не все помещения, а снимали у него дома, а иногда и у друзей актера.
«Бары, рестораны, казино, автомобили. В основном это все мое или же знакомых», – пояснил знаменитость.
Иншаков является не только киноактером и кинорежиссером, но и киносценаристом, каскадером, исполнителем. В «Бригаде» он воплотил на экране самого себя, а также продемонстрировал превосходные навыки владения боевыми искусствами.

Ранее кинодеятель и артист рассказал о планах обзавестись детьми

Источник: www.popcornnews.ru



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