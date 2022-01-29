 

Антидепрессанты нового поколения могут увеличить риск развития онкологии

29.01.2022, 14:58, Разное
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Ученый Хуссейн Абде назвал препарат, употребление которого повышает риск возникновения рака на 27%. Согласно результатам недавних исследований, вероятность развития онкологии связывают с антидепрессантами третьего поколения. Однако эта информация еще не подтверждена.
Этот вид антидепрессантов имеет официальное название – селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Данные препараты выписываются специалистами для пациентов с диагностированной депрессией и различными тревожными расстройствами. Как отмечают эксперты Medicine Direc, этот вид лекарств уже долго находится под контролем ученых: бытует мнение, что препараты могут влиять на появление рака молочной железы. Специалисты трудятся над тем, чтобы доказать или опровергнуть эти предположения.

На сегодняшний день доподлинно неизвестно, есть ли связь между приемом антидепрессантов третьего поколения и возникновением онкологии у пациентов. Тем не менее, по средней статистике употребление этих препаратов, на 27% ухудшает состояние больных и повышает шансы заболеть. Еще одно тому подтверждение – результаты исследований, проведенных в 2011 году. Ученые выяснили, что селективные ингибиторы увеличивают риск появления колоректальной онкологии, но эта научная работа еще нуждается в доработке.

Существует и обратная сторона медали, которая порождает больше споров среди ученых. Исследование, проведенное в 2020 году, показало, что антидепрессанты третьего поколения в том числе могут позитивно влиять на организм пациента. Группа препаратов способна снижать риски заболевания раком мочевого пузыря.

Основные и точные причины возникновения онкологии не установлены до сих пор. Существует только несколько гипотез, над которыми трудятся эксперты. Предположительно, рак может появиться из-за наследственности, из-за различных вирусов и бактерий, а также в результате нарушений в работе иммунной системы человека.

Источник: monavista.ru



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