Таксист напал на возмутившегося парковкой на тротуаре жителя Лобни

Поскандаливший из-за парковки на тротуаре у школы водитель такси напал на местного жителя из-за съемки на мобильный телефон.

Убрать автомобиль с тротуара таксиста попросила местная жительница, в это время ее супруг снимал на камеру телефона происходящее. Таксист сделал замечание женщине, за то, что она выругалась матом в разговоре с ним, а потом пригрозил, что расправится с ее мужем.

«Я вас задеть не могу, а муж сейчас ляжет», – приводит его слова Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

После словесной перепалки, водитель такси напал на снимавшего и выбил у него из рук телефон. Очевидцы событий намерены пожаловаться на таксиста в полицию.

Ранее поругавшийся с пассажиркой таксист открыл стрельбу в Ленобласти.