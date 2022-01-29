 

Таксист напал на возмутившегося парковкой на тротуаре жителя Лобни

29.01.2022, 14:42, Новости дня
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Поскандаливший из-за парковки на тротуаре у школы водитель такси напал на местного жителя из-за съемки на мобильный телефон.

Убрать автомобиль с тротуара таксиста попросила местная жительница, в это время ее супруг снимал на камеру телефона происходящее. Таксист сделал замечание женщине, за то, что она выругалась матом в разговоре с ним, а потом пригрозил, что расправится с ее мужем.

«Я вас задеть не могу, а муж сейчас ляжет», – приводит его слова Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

 

После словесной перепалки, водитель такси напал на снимавшего и выбил у него из рук телефон. Очевидцы событий намерены пожаловаться на таксиста в полицию.

Ранее поругавшийся с пассажиркой таксист открыл стрельбу в Ленобласти.



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