 

Мужчина едва не утонул на льдине в Москве-реке

29.01.2022, 14:42, Новости дня
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В столице мужчину заметили на льдине в районе Филевской набережной.

Очевидцы заметили мужчину на одной из льдин. Оказалось, что он хотел перейти реку по льду, но чуть не утонул.

Помощь ему не понадобилась, он сам выбрался на набережную и ушел, сообщил источник каналу «360».

Ранее сообщалось, что две машины столкнулись на Бережковской набережной на западе Москвы, в результате одна из них, автомобиль такси, упала в реку.



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