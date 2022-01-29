 

В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с Зеленским

29.01.2022, 14:42, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими лидерами – гостями открытия Олимпийских игр в Пекине 4 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Мы уже неоднократно отмечали, что организаторы церемонии вынужденно применяют целый ряд строгих ограничений как для спортсменов, так и для гостей, включая официальных лиц. Так что по понятным причинам проведение никаких двусторонних встреч в графике президента РФ в Пекине не планируется», – передает ТАСС его слова.

При этом на уточняющий вопрос о том, обсуждается ли возможность контакта Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, который, как ожидается, тоже посетит церемонию открытия Игр, пресс-секретарь ответил, что «в настоящее время в планах такой встречи нет». «Хотя полностью мы этого исключать не можем», – отметил Песков.

Ранее сообщалось, что 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.

Биатлонистам из сборной РФ предоставили дополнительные обогреватели в Олимпийской деревне. Меню участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине включает в себя 678 блюд из 12 регионов мира.



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