 

Заблудившегося тигренка в Подмосковье начали искать в Подмосковье

29.01.2022, 14:42, Новости дня
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В деревне Ермолино Московской области ищут заплутавшего тигренка, жителям рекомендуют не приближаться к зверю в случае его появления, сообщили в минприроды Подмосковья.

«В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно, тигренка», – приводит РИА «Новости» комментарий ведомства.

Инспекторы охотнадзора  вместе с полицией обнаружили следы зверя и занимаются поисками тигренка. Также оповещены все соседние охотничьи хозяйства, а жителям рекомендуют не приближаться к животному и при его появлении немедленно сообщить в «112».

Ранее бурый медведь вышел в город Артем Приморского края и напал на женщину.



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