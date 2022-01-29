Заблудившегося тигренка в Подмосковье начали искать в Подмосковье

В деревне Ермолино Московской области ищут заплутавшего тигренка, жителям рекомендуют не приближаться к зверю в случае его появления, сообщили в минприроды Подмосковья.

«В Дмитровском городском округе (Ермолино) обнаружены следы крупного животного породы кошачьи, возможно, тигренка», – приводит РИА «Новости» комментарий ведомства.

Инспекторы охотнадзора вместе с полицией обнаружили следы зверя и занимаются поисками тигренка. Также оповещены все соседние охотничьи хозяйства, а жителям рекомендуют не приближаться к животному и при его появлении немедленно сообщить в «112».

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