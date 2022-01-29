 

В РПЦ предложили запретить интим-магазины для взрослых

29.01.2022, 14:41, Новости дня
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Сеть магазинов для взрослых в РФ целесообразно будет запретить, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, он назвал торговлю такими товарами «узаконенным развратом».

«Позиция церкви по всем этим вопросам является очень ясной и однозначной – мы выступаем против половой распущенности, против разврата в любых его формах, а такие так называемые магазины для взрослых не что иное, как узаконенный разврат», – сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-2», передает ТАСС.

При этом отмечалось, что церковь не может диктовать условия властям, она может лишь давать советы. Он порекомендовал родителям рассказать своим детям, что посещать такие магазины непозволительно. Также митрополит выразил сожаление, что церковь не может регулировать вывески на таких магазинах и повлиять на их закрытие.

Ранее в РПЦ призвали запретить запланированные в РФ концерты солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за пропаганды абортов и ненависти к детям.



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