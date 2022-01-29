Как живётся при Омикроне? – Личное мнение

Уже неделю Россия живёт при стремительно растущем Омикроне. Впереди — ещё пара недель роста и две-три недели спада заболеваемости.



Фото: Соцсети

Как живётся-то? По факту, не очень. Впереди тоже ничего хорошего.

Из личных наблюдений на этой неделе — моталась со среды по делам по городу, половина людей вообще без масок.

Нет, конечно, маски не дают гарантий, чтобы не заразиться, но люди в массе не понимают, что хапнуть половину дозы или всю — две большие радости.

Если маска задержит часть летящего в лицо вирусного материала, то болезнь пройдёт легче — это факт. Впрочем, это — выбор каждого гражданина, как ему болеть и насколько сильно.

Вчера заказала еду из одного ресторана. Там есть прикольная фишка — можно онлайн наблюдать, как готовят.

Так вот про маски — на поваре она была. Закрывала подбородок — видимо, парень считает, что это самая уязвимая для коронавируса часть тела. Нос, рот — ну, а зачем их прятать? Можно чихнуть спокойно на то, что готовишь.

Взрывного роста госпитализаций пока не наблюдается. Рановато, конечно, ещё говорить о том, что Омикрон не так опасен, как Дельта, но надежда на это есть.

Однако, при Омикроне болеют дети. Более массово. Сложнее протекает. Пишут, что есть и посткодные осложнения. Школы при этом не переведены на дистант.

Больничные при Омикроне — в Москве, во всяком случае — стали оформлять по телефону. Это преподносится как инновация, но на самом деле — врачей на всех не хватает. Впрочем, в регионах по телефону сложно дозвониться — время ожидания может составлять пару часов, а ОПСОСы в большинстве своём отрубают разговор через полчаса-час.

Никакой паники среди населения давно нет. Как нет и ограничений — работают офисы, рестораны, метро.

С большой долей вероятности пятая волна не станет последней. В Европе идёт в атаку уже не сам Омикрон, а его мутация. Пока учёные наблюдают за ней, но ничего хорошего уже от неё не ждут.

А вы как при Омикроне живёте? Заразились? Болеете? Чего дальше ждёте?

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