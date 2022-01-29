 

Амурский тигр, выпущенный на волю в Хабаровском крае, мигрировал в район Рублево-Успенского шоссе

29.01.2022, 14:31, Разное
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Амурский тигр, прошедший реабилитацию и выпущенный на волю в Хабаровском крае, покинул привычную среду обитания и мигрировал в район Рублево-Успенского шоссе, сообщают российские ученые.

Специалисты с помощью специального датчика, вживленного под кожу животного во время его восстановления, смогли отследить весь маршрут хищника.

Так, тигр меньше чем за 3 часа смог пересечь озеро Байкал и реку Енисей и оказаться в Новосибирске, затем, перебравшись через Уральские горы, Волгу и МКАД, он оказался на Рублево-Успенском шоссе, где и остается на данный момент. На весь путь из Хабаровска до Москвы животное потратило 22 часа, по подсчетам ученых, тигр двигался с постоянной скоростью не менее 325 км/ч.

– Из Хабаровска в Москву часто уезжают люди, но, чтобы сбежал тигр – это прецедент, такого еще никогда не было. Это может свидетельствовать о серьезных климатических изменениях, об измельчании кормовой базы и других, неблагоприятных для природы факторов, – рассказал зоолог Виталий Ли.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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