Два человека погибли во Львовской области в результате наезда поезда

Инцидент произошел в 2.15 в городе Пустомыты на перегоне Щирец – Глинная Навария.

“Поезд №46 сообщением Ужгород – Лисичанск травмировал двух человек: 41-летнюю жительницу Пустомыт, погибшую на месте инцидента, и 52-летнего жителя Пустомыт, который скончался от полученных травм в больнице”, – говорится в сообщении департамента.

Обстоятельства инцидента выясняют.

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