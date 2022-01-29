 

Два человека погибли во Львовской области в результате наезда поезда

29.01.2022, 14:16, Новости дня
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Инцидент произошел в 2.15 в городе Пустомыты на перегоне Щирец – Глинная Навария.

“Поезд №46 сообщением Ужгород – Лисичанск травмировал двух человек: 41-летнюю жительницу Пустомыт, погибшую на месте инцидента, и 52-летнего жителя Пустомыт, который скончался от полученных травм в больнице”, – говорится в сообщении департамента.

Обстоятельства инцидента выясняют.

https://www.facebook.com/dczlvoda/posts/4759570720747077

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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