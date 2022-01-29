 

“Никто спасибо тебе не говорит!”: внук Пугачевой возмутился русским менталитетом

29.01.2022, 14:12, Разное
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Сын Кристины Орбакайте и внук Примадонны российской эстрады Никита Пресняков объяснил, чем русские отличаются от американцев. По мнению молодого музыканта, вежливые люди в РФ – большая редкость по сравнению со Штатами.
Старший наследник звездной семьи часто навещает свою мать Кристину Орбакайте, обосновавшуюся с мужем и дочерью в Майами. Он уже успел привыкнуть к американскому менталитету, поэтому многие обыденные вещи, которые происходят с Никитой Пресняковым в родной стране, вызывают бурю негодования.

Пресняков отметил, что в РФ от прохожих редко можно услышать элементарные слова благодарности. В этом, как сказал музыкант в сторис личного Instagram-аккаунта, заключается главное отличие русских от американцев.

– Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В РФ в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь – никто спасибо тебе не говорит. Так бесит! – заявил на камеру телефона Никита Пресняков.

На днях звездный наследник отправился в Нью-Йорк со своей женой. Судя по сторис и нелестным отзывам о русском менталитете, сын Кристины Орбакайте уже вернулся на домой в холодную и снежную Москву.

Важно отметить, что это не первое громкое высказывание со стороны Никиты Преснякова. Общественность запомнила скандальное выступление артиста против “тупой попсы” Николая Баскова. В 2017 году Никита Пресняков раскритиковал певца и спровоцировал бурю негатива в свой адрес в социальных сетях. А перед Новым годом-2022 внук Пугачевой высмеял россиян, уходящих в праздничный запой. Таким образом Никита Пресняков постарался минимизировать активность хейтеров на слова о его любви к Хэллоуину.

Источник: www.pravda.ru



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