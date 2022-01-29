Поставили снайперов, заклеили камеры и обработали сугробы

Сотрудник Пискаревского мемориального кладбища — о невиданных мерах безопасности к визиту президента.

27 января в Петербурге отмечали 78-ю годовщину снятия блокады. В город приехал Владимир Путин и посетил Пискаревское мемориальное кладбище. В этот же день в Сети появилось видео, как на кладбище не пускали пришедших с цветами ветеранов, и девушка в оранжевой куртке им объясняла: «Люди, которые просто пришли возложить цветы, до трех часов не пройдут».

«Новая» нашла эту девушку — ею оказалась сотрудница Пискаревского мемориального комплекса (ПМК) Маргарита Николаева. Мы попросили объяснить, почему не пускали ветеранов и кто за что отвечает во время визита президента?

Владимир Путин за оцеплением Пискаревского кладбища Петербурга. На крыше павильона — группа ФСО и два снайпера. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

— За сколько дней вас обычно ставят в известность о том, что президент приедет на кладбище?

— Последние пару лет Владимир Путин не приезжал. То, что президент приедет в этом году, точно стало известно 24 января. В тот же день на официальном сайте ПМК pmemorial.ru мы разместили объявление: мемориал будет закрыт с 9 до 15 часов. Эти данные нам передала ФСО. Эту же информацию наши сотрудники сообщали всем, кто звонил узнать о возможности посещения ПМК 27 января. В день звонили по несколько десятков человек.

— Сообщали ли вы об этом по радио и ТВ, где больше шансов, что новость услышат пожилые люди, которые не пользуются интернетом?

— Насколько я знаю, нет.

— В Сети в комментариях под видео вас обвиняют в том, что именно вы распорядились никого не пускать. Что было на самом деле?

— Я не первый год работаю на ПМК и знаю, что каждый год бывают люди, пришедшие возложить цветы, которые не читали сайт, и им нужно сообщить, что ждать бесполезно, на улице, к тому же в мороз. Поэтому я подошла к полицейским и спросила, что сказать людям, ожидающим, что их с минуты на минуту пропустят?

Мне указали на сотрудников ФСО: мол, они тут главные.

Сотрудники ФСО четко ответили, что до 15 часов дня на территорию не пустят никого. Я вышла за кордон и обратилась к горожанам именно с этой информацией.

— Случалось ли раньше, чтобы 27 января люди приходили, а их не пускали?

— Да, и в прошлом году так было. Люди приходили и ждали, пока пройдет делегация с Бегловым, ЗакСом и прочими структурами, а потом их пускали — обычно, около 12 дня.

Я считаю, что в столь важный для горожан день на кладбище должны пускать всех без ограничений. Но это моя личная точка зрения. Я, к сожалению, не решаю такие вопросы.

А в этом году все осложнилось из-за приезда президента. Было объявлено, что кладбище будет закрыто аж до трех. На самом деле, запускать людей на территорию стали не в 15, как говорила ФСО, а в 13.30, когда президент покинул мемориал. Но все равно многие стояли около двух часов на морозе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что люди ждали 10 минут. Это не так.

— Люди так и стояли на улице у входа? Их не пригласили внутрь павильона согреться и выпить горячего чая?

— Нет.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

— Как происходит подготовка к памятной церемонии с участием высокопоставленных лиц?

— Обычно комитет по социальной политике Смольного спускает нам список организаций: губернатор, ЗакС, Федеральное Собрание, судьи Конституционного суда

— всех выстраивают в порядке иерархии. Мы печатаем их названия на бумажках, кладем на пюпитры, выносим их на улицу и расставляем по ранжиру, чтобы никто, например, не встал вперед губернатора.

Я знаю, что в самом комитете по соцполитике (ПМК входит в сферу его ответственности) подготовка списков начинается где-то за две недели до церемонии. Беглов включен туда автоматически, особых приготовлений перед посещением (кладбища) Валентиной Матвиенко я тоже не замечала, разве только ее протокол приезжал на ПМК и узнавал детали церемонии.

— Чем отличался этот визит президента на кладбище от прежних?

— Тем, что

он (президент) шел совершенно один, что заклеивали камеры, отодвинули подставку для венка подальше от скульптур, обрабатывали сугробы.

Самая жесткая подготовка началась с 8.30 27 января. Были установлены рамки металлоискателей, такого раньше не было; металлический забор на противоположной стороне проспекта Непокоренных, и с раннего утра у кладбища перестал останавливаться общественный транспорт.

— Заклеивали камеры? Зачем?

— Заклеивали обычным малярным скотчем те, что находились рядом с монументом Матери-Родины, где происходило возложение венка. Зачем — мы не спрашивали, вероятно, в целях безопасности — чтобы не было видно сотрудников рядом с президентом.

У нас есть комната звукорежиссера, и камеры, которые были заклеены, как раз ведут в эту комнату. Он включает музыку, метроном и гимн — если не играет военный оркестр. Чтобы все правильно включить, звукорежиссеру нужно видеть территорию. В итоге, заклеив камеры, ему оставили окошечко небольшое, чтобы он видел исключительно место, куда подойдет президент.

— В Сети появилась фотография снайперов, которые стоят на крыше музейного павильона. Скажите, это фейк?

Снайперы на крыше павильона. Фото: «Фонтанка»

— Нет, это не фейк. Я видела их своими глазами на крыше павильона (правого, если стоять спиной к проспекту Непокоренных). В предыдущие годы они тоже были. Снимок сделан с территории мемориала:

снайперы целятся в сторону скульптуры Матери-Родины, т.е. туда, где будет возложение.

— Вы упомянули санитарную обработку сугробов. Звучит смешно, хотя на самом деле чего уж тут смешного? Как это выглядело, сколько человек проводили обработку? Менялся ли от этой обработки цвет снега? Был ли запах? Обрабатывали ли снег в предыдущие годы?

— Не могу сказать точно, меня не было на площадке в этот момент, были мои коллеги. Примерно за полчаса приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали. Снег раньше никогда не обрабатывали.

Еще про меры предосторожности: венконосцев для венка привезли из Москвы, где они две недели были в карантине.

Их на специальной машине привезли на кладбище, высадили, и они в стороне от всех репетировали с венком.

Галина Артеменко, «Новая в Петербурге»

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