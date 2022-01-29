Вакцину от COVID-19 на основе вируса табака создали в МГУ

Ученые из МГУ имени М. В. Ломоносова разработали вакцину от COVID-19 на основе вируса табака. Исследователи уверяют, что препарат будет безопасным и без побочных эффектов, и предназначен для людей с аллергией.

По словам разработчиков, многие вакцины вызывают слишком слабый иммунный ответ, и тогда нужно увеличивать дозу или число аппликаций, что подходит не во всех случаях. Есть и другой путь – добавлять в препарат усилитель иммунитета (адъювант). В качестве адъювантов биологи из МГУ рассмотрели растительные вирусы: вирус табачной мозаики (ВТМ) – первый открытый у растений, X-вирус картофеля, а также возбудители мягкой мозаики фасоли и мозаики цветной капусты (ВМЦК).

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Лучшие результаты показали ВТМ и ВМЦК. Кроме того, у вируса табака обнаружили интересное свойство: при нагревании из вирусов, имеющих форму вытянутых палочек, ученые получили сферические частицы со значительно более сильными иммуностимулирующими свойствами. В сравнительных экспериментах они превзошли по свойствам соединения алюминия, передает РИА «Новости».

Таким образом, вирусологи сразу получили готовую платформу для вакцин нового поколения против любой инфекции человека – носитель антигена и адъювант одновременно. В МГУ уже сделали несколько кандидатов в вакцины: против ротавирусной инфекции, краснухи и сибирской язвы. Препарат против краснухи успешно прошел доклинические испытания, сейчас проходит испытание вакцина от коронавируса.

«С помощью этой технологии можно создать вакцину практически против любого патогена человека, неважно, вируса или бактерии. Схема получения вакцинного кандидата достаточно проста: заражаем растения табака, после инкубации выделяем из них очищенный препарат вируса табачной мозаики, который в течение короткого времени нагреваем при 94 градусах Цельсия. В результате образуются сферические частицы контролируемого размера. Параллельно с применением генно-инженерных подходов создаем генетическую конструкцию рекомбинантного белка – целевого антигена», – заявила, руководитель исследования, заведующий кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ доктор биологических наук, профессор Ольга Карпова.

По словам разработчиков, такая вакцина будет очень удобной и недорогой в производстве. Вирус табачной мозаики, поражающий практически все растения, из которых производят курительный табак, быстро размножается в естественных условиях. А получаемые из него сферические частицы необычайно стабильные. Они легко переносят нагрев и замораживание и при этом биоразлагаемы.

Ученые уже проверили на мышах и хомячках основные свойства новой вакцины: иммуногенность, безопасность и протективность. Сейчас стартовали доклинические исследования на животных в 48-м ЦНИИ Минобороны России. Они завершатся через полгода, после чего наступит черед клинических испытаний на добровольцах. Если все пройдет успешно, то уже через год препарат будут выпускать в промышленных масштабах на предприятиях компания «Р-Фарм», которая финансирует исследования.

Авторы изобретения рассчитывают, что их разработка пополнит рядыэффективных средств предотвращения коронавируса. При этом никакой конкуренции между вакцинами не будет. У каждой есть сильные стороны, а у людей должен быть выбор.

«Не надо наш препарат рассматривать как альтернативу, например, «Спутнику V». «Спутник V» – блестящий успех Центра имени Гамалеи и страны в целом. Необходимо иметь спектр вакцин: например, существует минимум шесть разных вариантов против гриппа. И это очень хорошо. В зависимости от конкретного случая человек может выбрать ту или иную вакцину. Одна будет более безопасная, с меньшими побочными эффектами, но менее эффективная. И у нее найдется свой потребитель – например, люди с аллергией», – отметила Карпова, добавив, что в технологии не используется куриный белок.

Новую вакцину планируют выпускать как в виде инъекций, так и в форме интраназального спрея. Последний вариант, по мнению ученых, может стать хорошим бустером – препаратом для ревакцинации.

Всемирная организация здравоохранения внесла вакцину против SARS-CoV-2, разработанную учеными из МГУ, в список перспективных.

Ранее министерство здравоохранения РФ в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

Также стало известно, что центр Гамалеи получил разрешение на клинические испытания детской вакцины от COVID.