“Сиськастая”, “Ты очень горячая женщина”. Майли Сайрус оголила грудь

Свою публикацию, которая собрала в соцсети больше 600 тыс. лайков, 29-летняя певица оставила без подписи.

“Вау, ты очень горячая женщина, Майли”, – написал florian.wolf.5209.

“Сиськастая”, – отметил пользователь doherty9213.

“Горячая штучка”, – прокомментировал dilay_tapan.

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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Контекст:

Майли Сайрус родилась 23 ноября 1992 года в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Она получила мировую славу, снявшись в главной роли в сериале “Ханна Монтана”. В 2007 году Сайрус заключила контракт с Hollywood Records и начала сольную карьеру певицы.

В ее дискографии семь студийных альбомов.

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