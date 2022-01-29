Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана: Самая большая угроза для России – успешная Украина

“Самая большая угроза для России – это успешная Украина, – сказал Замана. – Много у меня друзей военных в странах Балтии. Когда у нас случилась эта ситуация с Крымом, с Донбассом, на одной из встреч я спросил своего друга (мы одновременно были начальниками генштабов): “А вы не боитесь ситуации, которая у нас получилась в Крыму, на Донбассе, когда значительная часть людей перешла на сторону агрессора?” Он говорит: “Нет. Потому что у нас заработная плата $2 тыс. А за границей – до тысячи не дотягивает. Ответ убийственный”.

Он высказал мнение, что за последние 30 лет, в том числе за восемь лет, которые длится война, в Украине ничего не сделали для того, чтобы повысить уровень жизни украинцев “до такого, чтобы они хотели защищать государство, не уезжать в другие страны зарабатывать деньги”.

“Мы должны сделать все, чтобы наш военнослужащий получал достойную зарплату”, – добавил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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