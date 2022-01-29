 

Лондон призвал британские компании укрепить киберзащиту из-за угрозы «российских атак»

29.01.2022, 13:24, Новости дня
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Национальный центр кибербезопасности Великобритании обнародовал новое руководство по защите от кибератак на фоне роста напряжённости вокруг Украины и предположений о причастности РФ к атаке на украинское правительство 14 января. Как отмечает Sky News, в ведомстве опасаются, что в результате очередной кибератаки на Украину вирус может распространиться и на другие страны.


Twitter/ NCSC UK

Национальный центр кибербезопасности Великобритании призвал британские организации проверить свою киберзащиту на фоне опасений относительно возможности новых российских кибератак в связи с напряжённостью вокруг Украины, пишет Sky News. 

В подразделении британского Центра правительственной связи, ответственного за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации органов правительства и армии, отметили, что им неизвестно, с какими угрозами могут столкнутся британские компании. Однако в связи с событиями на Украине их призывают ознакомиться с новым руководством под названием «Действия, которые необходимо предпринять при повышенной киберугрозе».

В центре кибербезопасности надеются, что обнародованное ими руководство «побудит организации следовать практическим шагам, которые снизят риск стать жертвой атаки». Среди конкретных советов, перечисленных в руководстве, Sky News выделяет улучшение систем, включение многофакторной аутентификации и проверку работоспособности механизмов резервного копирования и восстановления данных.

Как напоминает телеканал, 14 января «массированной кибератаке», затронувшей около 70 правительственных сайтов, подверглась Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов возложил ответственность за кибератаки на Россию. В интервью Sky News политик отметил, что «на 99,9 процента уверен», что за этим стоит Россия.

В центре кибербезопасности Великобритании «в срочном порядке» помогают украинскому правительству расследовать атаку, чтобы выяснить, кто за ней стоит. Между тем директор центра по оперативным вопросам Пол Чичестер уже высказал свои догадки, исходя из имеющегося у него опыта.

«В течение нескольких лет мы наблюдали модель злонамеренного поведения РФ в киберпространстве. Инциденты, произошедшие на Украине, имеют признаки российской активности, которую мы наблюдали и ранее», — заявил Чичестер.

Как отмечает Sky News, речь может идти об атаке NotPetya на IT-системы украинского правительства в 2017 году, в организации которой Великобритания обвинила Россию. Тогда вредоносная программа распространилась на 64 другие страны, включая Соединённое Королевство, и обошлась предприятиям по всему миру в сотни миллионов фунтов стерлингов.



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