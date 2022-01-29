Депутат Европарламента объяснил, зачем Запад распускает слухи о «вторжении» РФ на Украину

Распространение слухов о якобы планируемом «вторжении» РФ на Украину происходит на фоне того, как США «самым жалким образом» покинули Афганистан, сообщил депутат Европарламента Тьерри Мариани.

Мариани заявил, что, во-первых, США «покинули Афганистан самым жалким образом», во-вторых, НАТО «нужно оправдывать свое существование». Третья причина – это президент Украины Владимир Зеленский, «у которого чрезвычайно сложное положение внутри страны», передает RT.

«Короче говоря, всем этим людям нужно, чтобы давление нарастало», – указал он.

Депутат отметил, что практически все СМИ повторяют одно и то же: «Не будем забывать, что почти все эти данные, секретные снимки со спутника поступают к нам из одного источника – от США».

«Думаю, некоторым просто нужно восстановить престиж», – заключил он.

Ранее Зеленский собрал представителей зарубежных СМИ и опроверг заявления о неизбежности войны с Россией, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов. Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны РФ ни одна страна не будет защищать Украину.

Между тем Москва осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.