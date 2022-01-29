Заполненность подземных газовых хранилищ Европы опустилась ниже 40%

Заполненность газом европейских подземных хранилищ опустилась 27 января ниже 40%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

На сегодняшний день в хранилищах находится около 42,8 млрд куб. м газа, что на 15,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего показателя. Европейские ПХГ заполнены на 39,65%, передает ТАСС.

При этом наиболее острый дефицит испытывает Австрия (23,26%), Нидерланды (27,49%) и Болгария (32,92%).

Напомним, с 20 декабря Газпром перестал бронировать мощности газопровода «Ямал – Европа» в Германию. При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу выросли в четыре раза. Президент РФ Владимир Путин пояснял, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», так как отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.