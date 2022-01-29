Российские «Панцири» в Белоруссии встретили хлебом-солью

Россия продолжает передислокацию в Белоруссию подразделений для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, дивизион российских «Панцирей-С» в республике встретили хлебом-солью.

В Минобороны РФ сообщили, что «очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа», передает РИА «Новости».

Дивизион включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет.

Вместе с тем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «Панцири» прибывают в Белоруссию. На кадрах также запечатлено, как сопровождающих боевые машины военных встречают хлебом-солью.

Ранее сообщалось, что РФ завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию.