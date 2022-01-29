 

Российские «Панцири» в Белоруссии встретили хлебом-солью

29.01.2022, 13:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия продолжает передислокацию в Белоруссию подразделений для участия в проверке сил реагирования Союзного государства, дивизион российских «Панцирей-С» в республике встретили хлебом-солью.

В Минобороны РФ сообщили, что «очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион «Панцирь-С» Восточного военного округа», передает РИА «Новости».

Дивизион включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет.

Вместе с тем военный корреспондент издательского дома «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в Telegram видео того, как «Панцири» прибывают в Белоруссию. На кадрах также запечатлено, как сопровождающих боевые машины военных встречают хлебом-солью.

Ранее сообщалось, что РФ завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.12 / Глава ЦРУ оценил российский «аппетит к риску» в отношении Украины

30.12 / МО приняло на снабжение новейший комплекс управления огнем «Завет-Д»

27.09 / В мире: Немцы задержали Меркель до Рождества

01.10 / “Яндекс” запустил сервис «Почта 360» с облачным интерфейсом

18.05 / В Украине за последние сутки чаще делали вторую прививку от коронавируса, чем первую

01.01 / Политика: Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

04.05 / Опубликован новый тизер сериала “Локи” с Хиддлстоном в главной роли. Видео

10.07 / ЧФ приступил к слежению за ракетным катером ВМС Греции в Черном море

02.09 / Белорусы Крыма упрекнули Тихановскую в повторении украинской пропаганды

08.04 / В ФРГ назвали «принципиально положительным» предзаказ «Спутника V» Баварией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика