Группа “Земляне” возвращается с новым альбомом

В прошлом году в жизни группы “Земляне” произошло долгожданное событие: в коллектив вернулись его отцы-основатели — Владимир Киселев и Игорь Романов. Благодаря чему это стало возможным, они рассказали в минувшую пятницу, 28 января на пресс-ланче в «Omega Tsvetnoy Rooftop».

Идея о воссоединении витала в воздухе. Прежде всего, материальная составляющая сыграла роль. Наступил опасный возраст, когда можно еще немного потянуть – и опоздать. Мы решили ухватить жар-птицу, пока она еще летает, – пояснил Владимир Киселев.

Отцы-основатели группы “Земляне” барабанщик Владимир Киселев и гитарист Игорь Романов

Планы на этот год у “Землян” грандиозные – в ближайшее время группа собирается анонсировать концерты, также представить новый альбом, в который войдут уже полюбившиеся хиты в новой записи и свежие композиции авторства Игоря Романова

Недавно голос сверху сказал: делай то, что умеешь лучше всего. А лучше всего я умею писать песни и играть на гитаре. Своим объединением мы хотим показать, что такая музыка есть, и ее можно слушать до сих пор, – рассказал Игорь Романов.

Я с первых дней существования группы был не только музыкант, но и продюсер. Даже в советское время мы никогда не подстраивались под то, что модно, – подтверждает Киселев, – Может быть, поэтому наше возвращение стало таким успешным. Наши оппоненты порой пытаются нас уязвить, назвав “государственного” рок-группой. Но в старые времена мы ни разу не выступали в Кремле, не выступали на комсомольских мероприятиях. Да и песен “государственных» не исполняли”.

Концерты группы «Земляне» всегда были грандиозными шоу, неотъемлемой частью которых являлось мощнейшее техническое обеспечение. Из-за этого группа не всегда могла летать на выступления, перемещаться во время гастролей приходилось на трейлерах и приезжать заранее, чтобы смонтировать оборудование. И, конечно, тур, который запланирован группой в этом году, не должен уступать по размаху тем временам. Что касается заграничных гастролей, музыканты допускают возможность выступления на международных фестивалях.

В ходе пресс-ланча музыканты вспомнили и самые яркие эпизоды из своего длинного творческого пути.

Москва была местом, где процветала бардовская песня. А в Ленинграде царил рок, – вспоминает Владимир Киселев. – Мы были уверены в своём успехе, ведь до того, как выйти на большую сцену, мы играли в Ленинграде каверы. Давали по два концерта в неделю, исполняя песни Led Zeppelin, Nazareth и других групп. И, кстати, тем самым подставлялись: в те времена это была рискованная история.

В разные времена в группе “Земляне” играло очень много музыкантов. Свое отношение к этому Киселев прокомментировал так:

Если мы всех соберем на сцене, нам придется присвоить лавры хора Александрова. Мы ко всем относимся с уважением, но сегодня группу представляем я и Игорь, как основатели “Землян”. А также Борис Аксенов, который вместе с нами стоял у истоков группы, – прокомментировал Владимир Киселев. – Рок-н-Ролл – высшее проявление коммуникации людей. Rolling Stones колесят по всеми миру, Queen используют голограмму и выступают “вместе” с Фредди Меркьюри. Не вижу смысла делить мир на “молодых” и “старых” артистов.