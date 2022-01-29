 

В России сократят декретный отпуск до двух недель

29.01.2022, 12:51, Разное
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С целью повышения производительности труда путём более рационального использования квалифицированных кадров в министерства труда и социальной защиты подготовили стратегию развития, одним из пунктов которой является сокращение отпуска по беременности и родам до двух недель.

– Такое решение выгодно всем: и рабочим, и работодателям. В период декретного отпуска издержки работодателей увеличиваются, а функции не выполняются, а увольнять сотрудницу нельзя. Нормативы о декрете устанавливались ещё при СССР, когда были иные, более тяжёлые условия труда, в частности, не было дистанционной формы занятости, поэтому наступило время переходить на более прогрессивные стандарты, — прокомментировал инициативу министр труда Антон Котяков.

В ведомстве добавили, что сокращение сроков декретного отпуска со 140 до 14 дней в 10 раз снизит финансовую нагрузку на Фонд социального страхования. Вместе с этим в 5 раз вырастет производительность труда, а внутренний валовой продукт на 3%.

Ранее Госдума поддержала изменения в Конституции России, предусматривающие обязанность женщин родить ребёнка до 27 лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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