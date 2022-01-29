 

“Полон решимости”. Джонсон намерен провести с Путиным переговоры об Украине

29.01.2022, 12:48, Новости дня
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Джонсон подчеркнет необходимость дипломатического участия России в переговорном процессе и повторит, что Москва должна “сделать шаг назад”, говорится в заявлении спикера. 

Джонсон “полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе”, подчеркнула его пресс-секретарь. 

На фоне угрозы российского вторжения Великобритания последовательно поддерживает Украину, в частности, предоставляет военную помощь и готовит санкции против РФ на случай вторжения. Джонсон неоднократно призывал РФ к деэскалации. Новое вторжение в Украину для России будет болезненным и кровавым, подчеркивал он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к дээскалации. 

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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