“Даже тут без воровства не могут”, “Фейк на фейке”. Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье

“Возле ТЦ “Никольский” продолжает сидеть собака и ждать хозяина. Уже больше месяца. Пугливая, но с рук кушает. Смотрит на вход. Дрожит. Возможно, кто-то ищет, есть след от ошейника, чистая. Ребят, заберите себе, пожалуйста”, – говорилось в сообщении.

Также в посте были размещены фото потерявшейся собаки, сделанные с разницей в месяц.

https://www.facebook.com/Kharkov.City/posts/4834411259954073

“Хатико. Бедолага”, – отреагировали на пост пользователи сети.

“Сердце разрывается! Боженька, пошли ей быстрее любящего хозяина”, – не остались равнодушными читатели.

“Харьковский Хатико”, – написали подписчики паблика.

Но уже 22 января администраторы страницы сообщили, что хозяин собаки нашелся. Им оказался харьковчанин Анатолий Бондарь. По его словам, пес редко остается дома, сопровождая его даже в отпуске.

“Все в порядке, собакен в надежных и любящих руках”, – заявили админы. В новом посте они также разместили совместные фото успевшего получить новую кличку животного в компании хозяина, а также их историю.

“Пацан мой. Со мной везде и постоянно, по холодине и по жаре, пешком и с велом, по Украине и за границей, по снегу, по речкам и разным морям. Он чипирован, привит, не кастрирован. Ест очень хорошо, сейчас не каждый человек так ест, к сожалению. Ожидает так последние пять лет, дома сидит один крайне редко. Альтернатива – выгулял утром, выгулял вечером, остальное время тоска. Ему бывает легко, бывает сложно, но точно не тоскливо, не одиноко и не скучно”, – процитировали слова хозяина собаки админы.

“Собачка уже стала звездой интернета и города Харькова! Срочно малышу выдать индивидуальный пропуск в “Никольский”, бейдж, лежанку и мисочки и разрешить находиться с хозяином на рабочем месте!” – предложили читатели паблика.

“Давайте напишем коллективную петицию, чтобы собаке выделили местечко в магазине, пока хозяин работает. Мы со своей тоже везде ходим, ездим”, – предложили новую инициативу харьковчане.

Удастся ли ее реализовать, пока неизвестно, но спустя неделю история получила неожиданное продолжение.

https://www.facebook.com/Kharkov.City/posts/4846781565383709

28 января российское издание “Газета.Ru” на своей странице в Facebook разместило те самые фото собаки из харьковского паблика, заявив, что они были сделаны в подмосковной Балашихе.

“Этот пес на протяжении месяца ежедневно приходит к торговому центру в Балашихе. Очевидно, собака ждет своего хозяина, но тот все не приходит. Местные жители подружились с песелем: они подкармливают его и тоже периодически пытаются дождаться хозяина вместе. Но собака хоть и дружит с сопереживающими ей, уходить с ними отказывается. Вот такая грустная и трогательная история про Хатико из Подмосковья”, – написали под фото журналисты российского издания.

https://www.facebook.com/gazeta.ru/photos/a.286094647119/10158197424282120/?type=3

“А тем временем харьковский Хатико поменял прописку. По версии “Газета.Ru”, он сейчас сидит возле торгового центра в Балашихе. Как тебе такое, CNN?” – прокомментировали сообщение в российском СМИ администраторы харьковского паблика.

“Это все, что надо знать о формировании российских новостей. Фейк на фейке”, – отреагировали пользователи сети.

“Еще одно доказательство, что у них все сп…зженное”, – написали в комментариях.

“П…здят все, даже собак. Отстаньте от нашего харьковского песеля”, – прокомментировали фейковую новость на странице российского издания украинцы.

“Даже тут без воровства и лжи не могут”, – написала пользователь с ником Olexandra Sasha.

“Крым отжали, теперь до наших новостей добрались?” – задалась вопросом харьковчанка Julia Savchenko.

https://www.facebook.com/Kharkov.City/posts/4874752425919956

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