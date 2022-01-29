Мнение: Горячая линия для учителей

Позиция вечной жертвы, все эти жалобные статьи про «бедных врачей и учителей», очень невыгодны для педагогов. Природа заложила в нас инстинкт: подражать сильным, игнорировать слабых. Известный эксперимент: когда учёные научили презираемую всеми обезьянку доставать лакомство из хитрой коробки, стая не обратила на это никакого внимания. Когда тому же научили сильного альфа-самца, стая переняла у него этот навык за один день.

Учитель должен быть сытым, лоснящимся и самодовольным, вызывать уважение, зависть и лёгкий страх. Такого учителя школьники будут слушать обеими ушами.

Что же касается жалоб на жизнь, то для них предусмотрены специально оборудованные каналы, начиная от прокуратуры и заканчивая горячими линиями внутри ведомств. К сожалению, учителя пользуются официальными каналами для жалоб с большой неохотой. Ругать, например, Путина — легко и абсолютно безопасно. А писать заявление, например, на директора собственной школы, криво распределяющего зарплатный фонд — совсем другое дело, тут надо проявить гражданское мужество, которое есть не у всех.

Жаловаться на бюрократию тоже мало кто готов. Во-первых, из-за естественного желания получить все блага на халяву: «пусть кто-нибудь другой пожалуется, проблема-то и у других есть». Во-вторых, из-за того, что высокое начальство хорошего контакта с учителями не имеет, и о наличии горячей линии по борьбе с бюрократией учителя в массе своей даже не знают.

Публикую письмо, присланное мне сотрудником Министерства просвещения:

Проблему излишней бюрократической нагрузки на учителей Минпрос либо уже осознаёт, либо исследует, собирая информацию о бумажном прессе. Для этого и существует одно из направлений нашей горячей линии для учителей — мы принимаем запросы по бюрократической нагрузке и жалобы на нарушения. Вот телефон горячей линии:

8 800 200-91-85

Расклад пока что следующий.

— существует список рекомендованных к ведению документов от Минпроса (не обязательных, а рекомендованных);

— существуют правила региональные, муниципальные и, наконец, правила учебного учреждения (школы/лицея), то есть на местном уровне вполне нормальной является практика внесения в трудовой договор дополнительных задач по ведению документации/отчётов (или имеются иные официальные нормативные регулирующие акты учебного учреждения);

— всё, что вне этих двух категорий, рассматривается как нарушение.

При приёме обращения мы должны фиксировать ФИО, должность и название учебного учреждения. Учителя боятся говорить такие вещи, потому что по их логике обращение передаётся в Минпрос, Минпрос спускает жалобу в регион, регион в муниципалитет, а муниципалитет по знакомству говорит директору школы, что у них там стукач/жалобщик, и директор устраивает проблемы для учителя.

Сотрудникам горячей линии неизвестно, насколько эта схема действительно отражает нынешнее положение дел. (Обращений слишком мало для такой статистики по данной линии, но у нас есть линия по денежным надбавкам за классное руководство, и там такое бывает, хотя именно по надбавкам в целом всё прилично по стране, не платят/задерживают обычно из-за какой-то бухгалтерской заковырки, а так всем выплачивается стабильно, вроде).

Может, я бы сильнее озаботился этим, но линия работает уже год, а звонков поступило несколько штук, линия практически мертва. Одна из проблем — учителя не знают, что такая линия есть. На сайте Академии Минпроса не указано, что по телефону горячей линии можно позвонить по вопросам документационной нагрузки, так как Академия занимается вопросами повышения квалификации учителей.

Эта информация должна быть представлена на постоянной основе на сайте Минпроса. Там есть информация по другим направлениям — например, по бесплатному горячему питанию для младшеклассников, по надбавкам и по дистанту. А про линию по бюрократической нагрузке упомянули только в разделе новостей. Кстати, пока писал письмо, вот какую страницу нашёл. Попробуйте найти тут номер горячей линии:

https://edu.gov.ru/press/4115/minprosvescheniya-zapustilo-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-snizheniya-byurokraticheskoy-nagruzki-na-pedagogov/

Добавлю от себя, что в новости по ссылке действительно нет номера, но зато есть адрес электронной почты — [email protected]. Если был учителем, я бы, пожалуй, отправил жалобу на бюрократию сразу по двум каналам — и через звонок на горячую линию, и через эту почту.