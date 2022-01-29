 

Певица Кети Топурия кардинально сменила имидж

29.01.2022, 12:44, Разное
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Известная артистка Кети Топурия перекрасилась в блондинку и освежила стрижку. Фотографию в новом образе певица опубликовала в своем Instagram, и подписчики оказались в восторге.
Вокалистку группы “А’Студио” слушатели помнят в основном с темным цветом волос, однако преданные фанаты знают, что в последнее время Кети Топурия отдает предпочтение более светлым оттенкам. В июне ушедшего года певица обрезала свои длинные каштановые волосы под каре, в июле осветлилась до пепельно-русого. Вплоть до января Кети Топурия экспериментировала с оттенками и теперь решилась на блонд.

Артистка выложила снимок из салона с новой прической и спросила мнения у подписчиков. Реакция оказалась положительной: большинство фанатов поддержали смену имиджа Топурии и отметили, что пшеничный блонд певице очень к лицу. В стороне не остались и другие селебрити. Обновленный образ артистки понравился Алсу, популярному дизайнеру Александру Арутюнову, бизнесвумен Виктории Крутой, а также множеству блогеров и инфлюенсеров, друзей Кети Топурии.

9 сентября певица отметила свой 35-й день рождения. Поклонники Кети Топурии не устают повторять, что она выглядит шикарно и значительно моложе своих лет. При этом, Топурия уже дважды мама: год назад она родила сына от мужа-бизнесмена Льва Деньгова. Малыша назвали Адамом.

Кети Топурия успевает не только воспитывать детей, но и развиваться в любимом деле. Она по-прежнему состоит в группе “А’Студио”. 17 декабря 2021 года у коллектива вышел дуэтный сингл “Мосты” с молодым казахстанским артистом M’Dee.



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