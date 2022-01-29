 

США постараются ослабить санкциями промышленный потенциал РФ

29.01.2022, 12:44, Разное
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По информации Reuters, администрация президента США намерена ввести санкции против России, ударив, прежде всего, по промышленности страны.
Как ожидается, введение санкций оставит свой отпечаток на финансовых учреждениях, предприятиях РФ, “спровоцировав отток капитала и приведя к инфляции”. Об этом заявил представитель Белого дома Питер Харрелл.

По мнению политиков, санкции заденут ряд секторов российской экономики, среди них стоит выделить робототехнику, квантовые вычисления, искусcтвенный интеллект, военную оборону страны, а также морское дело и авиацию.

Сейчас проект по санкциям находится на завершающем этапе проработки. Также действие ограничений будет направлено на различных физических и юридических лиц, особо приближенных к Кремлю. В США собираются ввести серьезные ограничения на экспорт продукции.

Источник: www.kommersant.ru



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