 

Кулеба раскритиковал Германию за сомнения в перспективе вступления Украины в НАТО

29.01.2022, 12:40, Новости дня
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Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за слова о том, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Как передаёт «Корреспондент», Кулеба подчеркнул, что сегодня нельзя ставить под сомнения перспективы евро-атлантической интеграции Украины и настоящей поддержкой для Украины стало бы, наоборот, лидерство Германии в вопросе принятия страны в НАТО.


AP

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что ч​​ленство Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Как передаёт «Корреспондент», об этом глава украинского внешнеполитического ведомства написал в Twitter .

«Не на повестке дня ставить под сомнения перспективы евро-атлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех», — подчеркнул Кулеба.

Как напоминает издание, Германия собирается передать Украине 5 тыс. военных касок, однако власти страны по-прежнему продолжают блокировать предоставление Киеву оборонительного вооружения.

В свою очередь, Польша и Латвия раскритиковали политику Германии в отношении России. Представители стран осудили лоббирование немецким правительством «Северного потока — 2» и блокировку поставок оружия на Украину.



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