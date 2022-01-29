 

В ФРГ признали, что найти замену газу из РФ в случае прекращения поставок будет сложно

29.01.2022, 12:28, Новости дня
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Энергоснабжение ФРГ не зависит только от одного трубопровода «Северный поток – 2», но найти замену российскому газу в случае прекращения поставок при гипотетическом конфликте между Россией и Украиной будет сложно, выразил мнение глава Германского промышленного союза Зигфрид Русвурм в опубликованном в интервью медиагруппе «Функе».

«Германия нуждается в надежном энергоснабжении. Оно не зависит только от одного отдельного трубопровода, в том числе «Северного потока – 2». Последствия обострения конфликта были бы для всех мрачными. Так что правильно говорить друг с другом по всем подходящим каналам, чтобы предотвратить эскалацию», – передает ТАСС его слова.

При этом глава союза напомнил, что Германия покрывает свои потребности в газе более чем на 50% за счет поставок из России. «Будет точно нелегко в краткосрочной перспективе полностью или в значительной степени восполнить эту долю», – отметил он.

В то же время глава промышленного союза напомнил, что «Россия до сих пор всегда поставляла [газ], в том числе этой зимой». «Получение газа оттуда было не игрой ва-банк, а надежным и выгодным», – добавил Русвурм.

Также он призвал правительство ФРГ делать большую ставку на газ в свете реализации энергетической реформы в стране. «Мы должны покрывать растущие потребности в электроэнергии, если, например, не светит солнце или не дует ветер. Для этого как переходная технология нужен газ», – резюмировал глава промышленного союза.

Напомним, глава МИД Сергей Лавров, говоря о вероятности начала войны на Украине, заявил, что если это зависит от России, то войны не будет, но Москва не позволит игнорировать свои интересы в сфере безопасности.

Также Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток. 

Лавров предупреждал, что если предложения по безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, РФ «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство страны в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.



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