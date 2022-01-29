За сутки в РФ госпитализировали 14,5 тыс. человек с коронавирусом

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за прошедшие сутки составило 14570 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Количество госпитализаций составило 14570 человек, на 3,7% больше по сравнению с 28 января», – говорится в сообщении оперативного штаба в Telegram.

За сутки в стране выявили 113 122 случая заболевания, в целом в РФ выявлено 11 615 779 случаев коронавируса в 85 регионах.

За сутки в связи с выздоровлением выписано 30 010 человек, на 1,7% больше по сравнению с 28 января. За это же время подтверждено 668 смертей.

За весь период зафиксировано 330 111 летальных исходов, выздоровели 10 189 207 человек.

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В Москве за сутки выявлено 26 488 случая COVID, в Санкт-Петербурге – 14 939, в Московской области – 10 725.

Накануне в РФ за сутки госпитализировали 14046 человек с коронавирусом.