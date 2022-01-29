 

Российским спортсменам выдали дополнительные обогреватели в Олимпийской деревне

29.01.2022, 12:28, Новости дня
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Биатлонистам из сборной РФ предоставили дополнительные обогреватели в Олимпийской деревне, рассказал тренер национальной команды Сергей Башкиров.

«В некоторых номерах действительно свежо. Организаторы вчера выдали обогреватели. Насколько это помогло, пока сказать не могу, но от ребят нареканий не слышал», – приводит слова Башкирова ТАСС.

Российский тренер также рассказал о питании спортсменов. По его словам, меню участников зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине включает в себя 678 блюд из 12 регионов мира.

«Я привык к определенным блюдам, поэтому старюсь поддерживать свой рацион. Борща не видел, но вареная картошка присутствует», – добавил он.

Ранее олимпийский чемпион и призер Игр 2018 года швед Себастьян Самуэльссон пожаловался на холод в своем номере в горной Олимпийской деревне в Чжанцзякоу. Ночью в этом регионе столбик термометра может опуститься до минус 20 градусов.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что 26 января первые российские спортсмены вылетели в Пекин для участия в Олимпиаде.



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