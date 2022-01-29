 

Британка утверждает, что ее похищали инопланетяне

29.01.2022, 12:26, Разное
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Жительница Великобритании Пола Смит заявила, что её 52 раза похищали инопланетяне и доставляли в свои НЛО, чему есть свидетельства на её теле.

Излишне говорить, что инопланетяне всегда были источником большой интриги и любопытства для людей, а интернет полон теорий заговора на тему НЛО, инопланетного существования и даже похищений пришельцами. В одном из таких странных заявлений 50-летняя британка заявила, что за свою жизнь она была похищена инопланетянами более 52 раз. По её словам, ее первый внеземной опыт произошел, когда ей было 6 лет.

Пола Смит рассказала, что инопланетяне взяли ее на НЛО и показали ей все виды новых технологий, включая устройства с сенсорным экраном, еще до того, как они были изобретены на Земле.

– Я видела устройства с сенсорным экраном еще до того, как они появились. Я была на инопланетном корабле, и инопланетяне показали мне технологию, которой у нас не было. Они показали мне слайд-шоу с нетронутыми пейзажами, на которых была красивая река, которая затем почернела. Голубое небо стало кроваво-красным, и вскоре я поняла, что это фильм о том, как Земля разрушается из-за человеческой жадности, – поделилась она.

Для людей, не желающих ей верить, Пола поделилась фотографиями синяков, которые, по ее словам, были оставлены на ее теле инопланетянами после того, как они похитили ее. Хотя, отмечает британка, она порою сама сомневается в этих контактах, слишком фантастически они выглядят.



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