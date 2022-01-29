 

Коммунальщики дочиста убрали место съемок «мусорного» клипа «Ленинграда»

29.01.2022, 12:22, Новости дня
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«Фонтанка» опубликовала видео со скрытых камер наблюдения, на котором видно, что при съемках клипа Сергея Шнурова «Пока так» использовался в том числе ненастоящий мусор, завезенный на площадку специально.

Клип группы «Ленинград» о мусорном коллапсе в Петербурге вызвал негативную реакцию местных властей, которые незамедлительно развернули медиакампанию против музыканта. В прессе также сообщают, что разоблачающая публикация «Фонтанки» была проплачена Смольным.

Издание «Фонтанка» обнародовала видеозапись, на которой видно, как к мусорной площадке на Ефимова, 4 подвозят пакеты и складывают их рядом с мусорными баками, которые, все же отметим, и без того были переполнены.

Подобные откровения от издания публикой были встречены достаточно прохладно. Люди считают, что реквизит – допустимая практика при сьемках. И это не отменяет реальности мусорного коллапса в Петербурге. 

Стоит отметить, мусорная площадка на Ефимова сейчас вычищена идеально. Что бы ни говорили в Смольном, а Сергей Шнуров смог повлиять на администрацию, и жители двора смогли вдохнуть свежего воздуха.

Этот самый двор коммунальщикам пришлось поискать, несмотря на то, что авторы телеграм-каналов сделали это буквально на следующий день после выхода клипа.

Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с вывозом мусора взята под контроль. Это сомнительное утверждение, поскольку жалоб от местных жителей на проблему меньше не стало.



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