Ури Геллер утверждает, что скоро грядет «массовое вторжение инопланетян»

Знаменитый экстрасенс Ури Геллер (Uri Geller) заявил, что Землю ждет массовое вторжение инопланетян.

По сообщениям СМИ, Ури Геллер предупредил NASA, чтобы оно готовилось к массовому вторжению инопланетян на Землю, которое произойдет в ближайшее время. Он утверждает, что связался с инопланетянами, находящимися на расстоянии около 4000 световых лет.

Геллер уверен, что гигантский источник энергии, который обнаружили астрономы на расстоянии 4000 световых лет, скорее всего, является сообщением «высших существ» из космоса. Он считает, что инопланетяне уже направляются в нашу сторону.

В Instagram он заявил: «Команда, занимающаяся картированием радиоволн во Вселенной, обнаружила нечто необычное, что высвобождает гигантский выброс энергии три раза в час, и это не похоже ни на что, что астрономы видели раньше. У меня нет сомнений в том, что это связано с инопланетным разумом, намного превосходящим наш».

Астрономы уже заявили, что никогда раньше не видели ничего подобного. Они полагают, что это может быть нейтронная звезда или белый карлик со сверхсильным магнитным полем (магнетар).

Так, астрофизик доктор Наташа Херли-Уокер (Natasha Hurley-Walker) из Университета Кертина в Австралии пояснила: «Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов во время наших наблюдений».