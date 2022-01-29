 

Ури Геллер утверждает, что скоро грядет «массовое вторжение инопланетян»

29.01.2022, 12:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Знаменитый экстрасенс Ури Геллер (Uri Geller) заявил, что Землю ждет массовое вторжение инопланетян.

По сообщениям СМИ, Ури Геллер предупредил NASA, чтобы оно готовилось к массовому вторжению инопланетян на Землю, которое произойдет в ближайшее время. Он утверждает, что связался с инопланетянами, находящимися на расстоянии около 4000 световых лет.

Геллер уверен, что гигантский источник энергии, который обнаружили астрономы на расстоянии 4000 световых лет, скорее всего, является сообщением «высших существ» из космоса. Он считает, что инопланетяне уже направляются в нашу сторону.

В Instagram он заявил: «Команда, занимающаяся картированием радиоволн во Вселенной, обнаружила нечто необычное, что высвобождает гигантский выброс энергии три раза в час, и это не похоже ни на что, что астрономы видели раньше. У меня нет сомнений в том, что это связано с инопланетным разумом, намного превосходящим наш».

Астрономы уже заявили, что никогда раньше не видели ничего подобного. Они полагают, что это может быть нейтронная звезда или белый карлик со сверхсильным магнитным полем (магнетар).

Так, астрофизик доктор Наташа Херли-Уокер (Natasha Hurley-Walker) из Университета Кертина в Австралии пояснила: «Этот объект появлялся и исчезал в течение нескольких часов во время наших наблюдений».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / «Закрытый показ» открывается

02.12 / Мнение: «Хочу быть блогером»

27.11 / В стиле старого бабушкиного пледа: как сделать ногти в клетку – горячий тренд осени – зимы 2021-2022

01.03 / Мнение: Как нашли убийцу Венцека

30.09 / Ни фактов, ни доказательств: суд рассмотрит резонансное дело Александры Лисицыной

04.07 / Депутат Рады заявил об исчезновении Зеленского

17.05 / В России могут изменить правила использования материнского капитала

18.06 / Аглая Тарасова, Ирина Безрукова и другие на премьере фильма “Человек, который продал свою кожу”

22.07 / Угрозы и шантаж от Минцифры

07.02 / Названы три неразгаданные загадки Бермудского треугольника

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика