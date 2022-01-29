Принц Чарльз стал героем реалити-шоу о британских аристократах

Принц Чарльз появится в новом эпизоде реалити-сериала ITV “В ногу с аристократами”. Премьера шоу “о самых богатых, но часто нуждающихся в деньгах” аристократических династиях Великобритании стартовала в середине января, но реакция зрителей оказалась неоднозначной. Шоу назвали “ужасно неуместным” и “постыдным”. Впрочем, на рейтингах это никак не сказалось. И вот в будущий понедельник, 31 января, выйдет третья серия “Аристократов” – с участием принца Чарльза.

Сцены с сыном Елизаветы II снимались в июле прошлого года на Большом Йоркширском шоу – сельскохозяйственной выставке, ежегодно проходящей в Харрогейте. В кадре Чарльз появляется светлом льняном костюме, очках с черепашьей оправой и в окружении охраны.

Боже мой, вы видели, кто здесь? Принц Чарльз. Боже мой! – согласно жанру удивляется леди Джеральд Фицалан-Ховард.

Выбор коров для собственного хозяйства, стоимость которых доходит до 1000 фунтов стерлингов, для представителей знатной семьи оказывается делом не из простых. И когда лорд Джеральд останавливает свой выбор на породе Шорхтон, принц Чарльз замечает:

Это замечательная корова.

Примечательно, что в этот день на сельскохозяйственной выставке вместе с принцем Чарльзом была и его супруга Камилла. Но в кадр Герцогиня Корнуолльская так и не попала.