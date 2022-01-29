 

“Австралия оказалась более стратегической”. Польских журналистов снова не пригласили на пресс-конференцию Зеленского

29.01.2022, 12:02, Новости дня
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Он обратил внимание на то, что представителей польских СМИ снова не пригласили, хотя неделю назад на встрече с президентом Анджеем Дудой Зеленский “уверял, что Польша является стратегическим партнером”.

“Австралия оказалась более стратегической”, – написал журналист.

Prezydent W. Ze * e * ski znów zorganizowa * konferencj * prasow * dla zagranicznych dziennikarzy.
Znów nie dopuszczono nikogo z Polski, cho * jeszcze tydzie * temu na spotkaniu z A. Dud * zapewnia * , * e * to strategiczny partner.

Bardziej strategiczn * okaza * a si * Australia * ‍ * pic.twitter.com/4FbrfTIOnx

— Tomasz Dawid J * druchów (@tdjedruchow) January 28, 2022

26 ноября 2021 года Зеленский проводил пресс-марафон, посвященный “экватору” его пребывания в должности. В нем участвовали только приглашенные Офисом президента журналисты из 32 СМИ, как украинских, так и иностранных. Представители медиа, которых на мероприятие не пригласили, устроили акцию протеста.

Польских журналистов в Украине тогда тоже не позвали. Они обратились к Зеленскому с приглашением на встречу “на чебурек и разговор в крымскотатарском кафе в Киеве”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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