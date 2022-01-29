 

Россия сосредоточила у границы достаточно войск для вторжения в Украину – Пентагон

29.01.2022, 12:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Уже несколько месяцев Россия развертывает войска в Крыму и вдоль границы Украины, в том числе в Беларуси. Это происходит последовательными и устойчивыми темпами с участием десятков тысяч российских войск, и это поддерживается усиленной военно-морской активностью России в Северной Атлантике и Средиземном море. Хотя мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, очевидно, что теперь у него есть такая возможность. Конфликт не является неизбежным. Еще есть время и пространство для дипломатии”, – сказал Остин. 

Журналисты спросили, достаточно ли Россия сосредоточила войск для полномасштабного вторжения. 

Остин ответил, что у границ порядка 100 тыс. российских военных. 

Этого, по его словам, достаточно для “ряда возможностей”. 

“И то, что [Путин] делает, продолжая перебрасывать войска и ресурсы в регион, расширяет его возможности. И поэтому мы не будем предсказывать, куда приведут его решения, но мы по-прежнему обеспокоены диапазоном вариантов, которые он может предпринять, и мы будем оставаться сосредоточенными на этом наборе проблем”, – добавил глава Пентагона.

Милли ответил на вопрос журналистов утвердительно. 

“Да. С точки зрения размера сил, которые собраны сейчас, они могут… Я имею в виду потенциал. Мы не думаем, что решение уже принято. Но, конечно, со 100 тыс. военнослужащих, с объединенными вооруженными формированиями, наземными маневрами, артиллерией, ракетами, авиацией и всеми другими частями, которые к этому прилагаются, есть вероятность, что они могут начать атаку при очень, очень малом предупреждении. Это возможно, и существует широкая шкала вариантов, доступных российскому руководству, и лучший вариант, который они должны выбрать, на мой взгляд, это дипломатическое решение для урегулирования любых разногласий”, – сказал генерал. 

Милли также отметил, что боевые возможности Украины улучшились с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. Генерал выразил уверенность в том, что напряженность можно снизить с помощью дипломатии. 

“Однако, учитывая состав сил, сосредоточенных [у границы] – наземные маневренные силы, артиллерия, баллистические ракеты, воздушные силы – если все это вместе взятое будет использовано против Украины, это повлечет значительные, очень значительные последствия и приведет к многочисленных жертвам. И вы можете представить, как это может выглядеть в густонаселенных городских районах, вдоль дорог и так далее и тому подобное. Это было бы ужасно. Это было бы ужасно. И в этом нет необходимости, и мы считаем, что дипломатический исход – это путь к успеху”, – добавил он. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации. 

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / NBC – в школе штата Мичиган произошла стрельба

29.08 / Автомобили марки Jetta пользуются популярностью в Китае

25.05 / Беларусь закрывает посольство в Канаде

23.11 / США ввели санкции против связанных с «Северным потоком – 2» компаний

07.11 / Стало известно о «настораживающем» поведении Кокорина в «Спартаке»

07.12 / Лидер республиканцев США призывает Байдена поставлять Украине оружие без ограничений

24.08 / 23 августа оккупанты убили одного украинского военнослужащего на Донбассе – штаб ООС

08.05 / США высадили в Эстонии десант для крупнейших за 25 лет учений

04.04 / Боевики запустили в сторону ВСУ игрушечный самолет со взрывчаткой – штаб ООС

29.10 / NBC – динозавр с трибуны ООН призвал мировых лидеров уберечь людей от вымирания из-за климатических изменений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика