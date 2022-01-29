Россия сосредоточила у границы достаточно войск для вторжения в Украину – Пентагон

“Уже несколько месяцев Россия развертывает войска в Крыму и вдоль границы Украины, в том числе в Беларуси. Это происходит последовательными и устойчивыми темпами с участием десятков тысяч российских войск, и это поддерживается усиленной военно-морской активностью России в Северной Атлантике и Средиземном море. Хотя мы не считаем, что президент Путин принял окончательное решение использовать эти силы против Украины, очевидно, что теперь у него есть такая возможность. Конфликт не является неизбежным. Еще есть время и пространство для дипломатии”, – сказал Остин.

Журналисты спросили, достаточно ли Россия сосредоточила войск для полномасштабного вторжения.

Остин ответил, что у границ порядка 100 тыс. российских военных.

Этого, по его словам, достаточно для “ряда возможностей”.

“И то, что [Путин] делает, продолжая перебрасывать войска и ресурсы в регион, расширяет его возможности. И поэтому мы не будем предсказывать, куда приведут его решения, но мы по-прежнему обеспокоены диапазоном вариантов, которые он может предпринять, и мы будем оставаться сосредоточенными на этом наборе проблем”, – добавил глава Пентагона.

Милли ответил на вопрос журналистов утвердительно.

“Да. С точки зрения размера сил, которые собраны сейчас, они могут… Я имею в виду потенциал. Мы не думаем, что решение уже принято. Но, конечно, со 100 тыс. военнослужащих, с объединенными вооруженными формированиями, наземными маневрами, артиллерией, ракетами, авиацией и всеми другими частями, которые к этому прилагаются, есть вероятность, что они могут начать атаку при очень, очень малом предупреждении. Это возможно, и существует широкая шкала вариантов, доступных российскому руководству, и лучший вариант, который они должны выбрать, на мой взгляд, это дипломатическое решение для урегулирования любых разногласий”, – сказал генерал.

Милли также отметил, что боевые возможности Украины улучшились с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. Генерал выразил уверенность в том, что напряженность можно снизить с помощью дипломатии.

“Однако, учитывая состав сил, сосредоточенных [у границы] – наземные маневренные силы, артиллерия, баллистические ракеты, воздушные силы – если все это вместе взятое будет использовано против Украины, это повлечет значительные, очень значительные последствия и приведет к многочисленных жертвам. И вы можете представить, как это может выглядеть в густонаселенных городских районах, вдоль дорог и так далее и тому подобное. Это было бы ужасно. Это было бы ужасно. И в этом нет необходимости, и мы считаем, что дипломатический исход – это путь к успеху”, – добавил он.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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