В РФ впервые за время эпидемии подтвердили более 100 тыс. случаев COVID-19 в сутки

Общее число инфицированных достигло 11,6 млн, из них 10,2 млн человек выздоровели, более 330 тыс. – умерли (668 – за последние сутки).

Как отмечает “Коммерсантъ”, уровень заболеваемости за последние сутки рекордный. Днем ранее в стране подтвердил 98 тыс. случаев COVID-19 и на тот момент это был максимум с начала эпидемии в РФ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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