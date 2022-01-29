Врач назвал три ежедневно разрушающих печень продукта

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29.01.2022, 11:58, Разное
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Врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин назвал три продукта, употребление которых постепенно разрушает печень. Негативное влияние на самую большую железу в человеческом организме происходит даже при полном отказе от алкоголя.
Самым главным «врагом» печени врач назвал жареное или копченое мясо. Для его переваривания необходимо большое количество желчи, которую синтезируют гепатоциты. Именно они начинают страдать от повышенной нагрузки.

Вторым опасным продуктом является фаст-фуд. Вред приносит большое количество специй и жира, использующихся при их приготовлении. Третьим продуктом Зиннатуллин назвал сладости. Печень начинает разрушаться день за днем, когда человек регулярно употребляет сдобную выпечку и газированные напитки. Гепатоциты повреждаются, так как углеводы превращаются в жировую ткань.

Чтобы избежать проблем, достаточно ограничить употребление вышеперечисленных продуктов. Стоит помнить и о риске развития жировой болезни печени из-за неправильного питания.

Источник: rg.ru



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