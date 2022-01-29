Борис Корчевник показал, с кем он проживает на данный момент

Личная жизнь Бориса Корчевникова уже давно не дает покоя его поклонникам, однако популярный телеведущий еще не обрадовал своих фанатов новостью о женитьбе. И квартирные метры он разделяет лишь с любимым четвероногим другом – красивым сибирским котом Степаном.

Подписчики личной страницы Корчевникова в Instagram уже давно просят показать телеведущего, как растет звездный любимец. Более того, история появление этого кота Степана покорила не одно сердце.

Дело в том, что Корчевников нашел своего будущего домашнего питомца в коробке возле метро, после чего подлечил двухмесячного котенка и забрал к себе. Этой историей телеведущей поделился еще зимой 2020 года.

Маленький испуганный котенок со временем стал великолепным сибирским котом, пускай и с небольшой примесью “дворовой породы”. Несмотря на то, что Степан не сильно любит позировать перед фотокамерой, но и расстраивать своего хозяина он тоже не собирается. По этому ему и приходиться иногда предстать перед объективом фотокамеры, хоть и не всегда с радостной мордочкой. Как, к примеру, и на этом фото из Instagram Бориса Корчевникова, которое он подписал: «По многочисленным просьбам!».