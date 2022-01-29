Уфолог заметил на Марсе 100% доказательства существования инопланетян

Известный уфолог из Тайваня Скотт Уорринг заметил на Марсе 100% доказательства существования инопланетян. Догадками исследователь поделился на своем официальном сайте.

На одном из снимков с Марса он рассмотрел несколько лиц на слонах. Более того, он уверен, что на фото удалось запечатлеть прямоугольный вход в сооружение, а рядом расположена фигура, похожая на льва.



Изображение взято с: ufosightingsdaily.com

Эксперт предположил, что она очень похожа на Сфинкса из Гизы. Тот факт, что на одном снимке удалось рассмотреть несколько объектов, по мнению Уорринга, является 100% доказательством того, что на Марсе ранее обитали представители инопланетной жизни. Именно они и высекли такие фигуры из камня, которые со временем не потеряли своей формы.

Скотт Уорринг регулярно изучает снимки, сделанные космическими аппаратами и марсоходами. Уфолог уверен, что представители внеземных цивилизаций оставили множество признаков своего существования, которые удается рассмотреть при тщательном анализе кадров.

Источник: www.ufosightingsdaily.com