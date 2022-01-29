Квасьневский – я не верю, что россияне решатся начать «третью мировую» и нападут на Польшу

В отличие от брошенной на произвол судьбы Украины, Польше — члену НАТО — война не грозит, уверен бывший президент страны Александр Квасьневский. В интервью Wirtualna Polska он объяснил, что

россияне вовсе не горят желанием оккупировать страну с сильным внутренним сопротивлением и партизанскими отрядами. Однако чтобы сохранить эту тенденцию, Варшаве необходимо укреплять свою позицию в рамках НАТО, постоянно поддерживать интерес к Украине и объяснить Германии вредоносность её действий.



AP

«Может быть ещё и хуже. Война уже продолжается с 2014 года, но цель Путина до сих пор не достигнута, поэтому необходимо считаться с тем, что уровень напряжения будет только расти. Война, в таком военном плане, кажется маловероятной из-за издержек для России. Невозможно никому доказать, что Украина представляет угрозу для России, и все понимают, что РФ просто хочет взять Украину в свои лапы и поэтому в отношении неё будут введены санкции. За этим всем последует также кровопролитие, гибель людей, разрушенные города… Цена необычайно высока, и я не знаю, что должно произойти в голове у Путина, чтобы он решился на такой сценарий <…>», — заявил в интервью Wirtualna Polska бывший президент Польши Александр Квасьневский.

В беседе с порталом он объяснил, что РФ стремится к ситуации, когда

украинцы не смогут нормально жить. Она хочет, чтобы там всё кипело, и в результате воспользоваться этим. Она вовсе не беспомощна на Украине — у неё есть там своя пропаганда, пятая колонна, пособники. «Армия на границе — это демонстрация силы и своего рода сигнал: бойтесь», — подчеркнул бывший лидер. Он обратил внимание на то, что РФ стремится к тому, чтобы вызвать такую панику на Украине, из-за которой люди начали бы массово снимать деньги с банковских счетов, скупать товары. Такие шаги, несомненно, привели бы к экономическому коллапсу, но, к счастью, украинцы так не поступают и ведут себя очень сдержанно, добавил он.

В беседе Квасьневский также констатировал, что Польша не сумеет наверстать упущенные годы в отношениях с Украиной. «Наши действия в плане Украины были недостаточно выразительными. Сегодня остаётся только укреплять единство НАТО и ЕС. Настало время для ЕС говорить в один голос», — призвал он. При этом экс-президент выразил озабоченность тем, что Китай, возможно, решит воспользоваться украинским кризисом в плане своих намерений в отношении Тайваня. При таком раскладе весь общественный интерес был переброшен туда, а Украина снова осталась бы одна. «Поэтому необходимо постоянно поддерживать интерес к Украине», — добавил он.

«Польше война не грозит. Мы в НАТО, и такие действия встретились бы с реакцией альянса. Но я не верю в то, что русские решатся развязать третью мировую войну. Что им даст нападение на Польшу? Оккупация страны, где будет сильное сопротивление и где появятся партизанские отряды <…> Чтобы избежать такой угрозы, необходимо постоянно укреплять себя в рамках НАТО», — объяснил он.

На вопрос, подобающим ли образом ведёт себя в этой ситуации Берлин, который явно мечется между Россией и НАТО, Квасьневский ответил следующим образом: «Берлин ведёт себя плохо и непоследовательно. Можно оправдать это новым многопартийным правительством. Акция передачи Украине 5 тысяч касок выставляет эту страну на посмешище. Ей нужно объяснить немедленно, что её действия вредны».