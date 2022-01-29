 

Ирландские рыбаки отказались от «мирного срыва» российских учений в пользу буферной зоны

29.01.2022, 11:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ирландские рыбаки, планировавшие «мирно помешать» военно-морским учениям РФ в Атлантическом океане, передумали, пишет Sky News. Этому поспособствовала их встреча с российским послом в Дублине Юрием Филатовым, на которой удалось договориться о создании буферной зоны безопасности между кораблями. Представитель рыбаков отметил, что русские отнеслись к ним лучше, чем их собственное правительство, которое просто уведомило моряков о проведении манёвров.


AP

Ирландские рыбаки, которые собирались сорвать российские учения в Атлантическом океане, встретились с послом РФ в Дублине Юрием Филатовым и смогли достичь компромисса, пишет Sky News. По их словам, встреча, длившаяся 50 минут, была «очень, очень положительной». На ней стороны договорились о создании буферной зоны, благодаря которой ирландские и российские корабли будут оставаться на безопасной дистанции друг от друга — длиной 60 — 80 км.

Весь переполох, привлёкший к себе внимание международных СМИ, возник после того, как Кремль предупредил Дублин о планах провести военно-морские учения с запуском ракет вблизи территориальных вод Ирландии. В результате власти страны отправили предупреждения всем морякам, но рыбаки были очень недовольны, так как из-за манёвров могли пострадать традиционные места для улова. Поэтому они и заявили о планах «мирно помешать» учениям, продолжая свой промысел в регионе.

После встречи с российским послом исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортёров рыбы Брендан Бирн заявил, что удалось достичь «соглашения, в котором есть путь к сосуществованию военно-морских учений и нашего рыболовного флота». Впрочем, он отметил, что окончательный план по созданию буферной зоны должен ещё получить одобрение Москвы. Бирн также сказал, что его впечатлило то, насколько хорошо был осведомлён о ситуации российский посол, и подчеркнул, что русские отнеслись к рыбакам лучше, чем их собственное правительство.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04 / В Турции назвали ожидаемое до ограничения полетов число российских туристов

25.10 / Спецпомощник Рейгана – США любят «дипломатию канонерок» — но она пока никого не убедила

21.04 / Путин поручил продлить магистраль Москва – Казань до Екатеринбурга

03.02 / В Киеве на мосту у станции метро “Нивки” обнаружили глубокую трещину. Его ремонтировала турецкая компания

02.09 / «Старая Европа» просто не может смириться с растущей силой «новой Европы»

25.09 / Российский сухогруз столкнулся с турецким судном в проливе Босфор

22.12 / Донбасс и Киев договорились вернуться к прекращению огня

07.08 / Су-35 сопроводили американский бомбардировщик над Охотским морем

20.01 / Китай ввел санкции против Помпео и еще 27 граждан США

29.09 / “Власти” Карабаха заявили о сбитом самолете ВВС Азербайджана. В Баку эту информацию назвали ложной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика