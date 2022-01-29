Ирландские рыбаки отказались от «мирного срыва» российских учений в пользу буферной зоны

Ирландские рыбаки, планировавшие «мирно помешать» военно-морским учениям РФ в Атлантическом океане, передумали, пишет Sky News. Этому поспособствовала их встреча с российским послом в Дублине Юрием Филатовым, на которой удалось договориться о создании буферной зоны безопасности между кораблями. Представитель рыбаков отметил, что русские отнеслись к ним лучше, чем их собственное правительство, которое просто уведомило моряков о проведении манёвров.



AP

Ирландские рыбаки, которые собирались сорвать российские учения в Атлантическом океане, встретились с послом РФ в Дублине Юрием Филатовым и смогли достичь компромисса, пишет Sky News. По их словам, встреча, длившаяся 50 минут, была «очень, очень положительной». На ней стороны договорились о создании буферной зоны, благодаря которой ирландские и российские корабли будут оставаться на безопасной дистанции друг от друга — длиной 60 — 80 км.

Весь переполох, привлёкший к себе внимание международных СМИ, возник после того, как Кремль предупредил Дублин о планах провести военно-морские учения с запуском ракет вблизи территориальных вод Ирландии. В результате власти страны отправили предупреждения всем морякам, но рыбаки были очень недовольны, так как из-за манёвров могли пострадать традиционные места для улова. Поэтому они и заявили о планах «мирно помешать» учениям, продолжая свой промысел в регионе.

После встречи с российским послом исполнительный директор Ирландской ассоциации переработчиков и экспортёров рыбы Брендан Бирн заявил, что удалось достичь «соглашения, в котором есть путь к сосуществованию военно-морских учений и нашего рыболовного флота». Впрочем, он отметил, что окончательный план по созданию буферной зоны должен ещё получить одобрение Москвы. Бирн также сказал, что его впечатлило то, насколько хорошо был осведомлён о ситуации российский посол, и подчеркнул, что русские отнеслись к рыбакам лучше, чем их собственное правительство.