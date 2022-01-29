 

МиГ-31 выкатился за пределы ВПП в Новгородской области

29.01.2022, 11:42, Новости дня
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Самолет МиГ-31 в Новгородской области выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«29 января в Новгородской области во время взлета для совершения планового полета в результате технической неисправности самолет МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Экипаж не пострадал.

Сейчас на месте работает комиссия ВКС России, самолет вернут на полосу после проведения технического обследования.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Белгорода пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На его борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа. 



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