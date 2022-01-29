Мнения: Зачем изгонять бесов из Ленина

История, разошедшаяся по интернету – рассказ бывшего схиигумена Сергия о том, как он совершал специальный молебен над телом Ленина в Мавзолее, чтобы покончить со «странностями», которые происходили в этом месте. Трудно понять, насколько она правдива – либо некие неназванные «офицеры», которые призвали схиигумена совершить обряд, явно нарушали свои обязанности, либо вся история просто недостоверна.

История, разошедшаяся по интернету – рассказ бывшего схиигумена Сергия о том, как он совершал специальный молебен над телом Ленина в Мавзолее, чтобы покончить со «странностями», которые происходили в этом месте. Трудно понять, насколько она правдива – либо некие неназванные «офицеры», которые призвали схиигумена совершить обряд, явно нарушали свои обязанности, либо вся история просто недостоверна.

Но люди всегда испытывали интерес к мистическому, и о самой практике изгнания бесов – и ее возможном отношении к телу Ленина – стоит сделать некоторые пояснения.

Практика экзорцизма восходит к Евангелию. Господь Иисус изгонял бесов и поручил это ученикам. Нам стоит уточнить, о ком идет речь. Люди – не единственные разумные существа во вселенной; еще до людей Бог сотворил ангелов. Как и люди, они созданы, чтобы познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. Как и люди, они обладают интеллектом и свободной волей. Но, в отличие от нас, обладающих и душой, и телом, ангелы – чистые духи. У них нет материальных тел.

Еще до появления людей, часть ангелов впали в гордыню и восстали против Бога, превратившись в бесов, падших духов. Глава этого мятежа называется «сатаной» (то есть «противником») и дьяволом (это слово значит «клеветник»). Падшие духи питают великую ненависть к Богу и людям, и цель, которую они преследуют – разрушить Божие творение и, особенно, отношения Бога и человека.

Средство, к которому они чаще всего прибегают – обман, и сам Христос называет сатану «отцом лжи». Обычно деятельность бесов проявляется в попытках вовлечь человека в грех и упорное нераскаяние. Но бывают (гораздо реже) и другие проявления демонического воздействия. Его крайняя форма – это одержимость, когда бес контролирует тело несчастного человека, как если бы оно принадлежало ему: говорит его языком или бьет его руками.

Экзорцизм – это освобождение человека от этого бесовского присутствия. И тут важно проявлять тщательную рассудительность, и не видеть одержимость там, где ее нет. Замечательный христианский писатель Клайв Льюис писал: «Есть два равносильных и противоположных заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом приветствуют и материалиста, и любителя черной магии».

Далеко не всякий человек, который ведет себя пугающе и неадекватно, одержим бесами – он может нуждаться, скорее, в помощи психолога или психиатра. Я знаю православных психиатров – и их благородная профессия, конечно же, находится в полном согласии с учением Церкви. Как и далеко не всякий злодей является в буквальном смысле одержимым. Мы склонны называть чрезвычайно злых и испорченных людей «бесноватыми», но это неверно. Они вполне контролируют свое тело и, скажем, приказы, которые они отдают (или подписывают) отдают они сами – а не бесы их устами или руками.

В каком-то отношении это хуже – бесноватый является жертвой захватившей его чуждой силы, злодей сам избирает ненавидеть Бога и людей, и солидаризироваться в этом с падшими духами. В этом отношении Владимир Ульянов (Ленин) не был бесноватым. Он ненавидел Бога и людей – и особенно людей Церкви – по своей свободной воле. Даже при жизни из него было бы бессмысленно изгонять бесов. Тем более, это совершенно пустая манипуляция над его мертвым телом.

Хуже того, необоснованные попытки изгнания бесов могут быть чем-то фальшивым, греховным и играющим на пользу тем самым силам, с которыми, теоретически, ведется борьба. Они могут быть продиктованы желанием экзорциста заявить о себе, как о человеке великой духовной власти, грозном и могучем чудотворце, и отражать его гордыню и властолюбие. В монастыре, где служил теперь уже бывший иеромонах Сергий, «отчитки» превращались в почти голливудские представления, где предполагаемые бесы устами одержимых давали подробный отчет в своих кознях – какие бесы заведуют интернетом, а какие – «всемирным правительством».

Такая практика опроса бесов давно вызывала возражения у других православных священников – как можно доверять информации, полученной от нечистых духов (если это они)? Ведь главное их качество – это изощренная лживость. Вообще, вступать в подробные собеседования с бесами, хотя бы и под предлогом их изгнания – крайне опасная и неуместная практика. Затягивающий интерес к демоническому может привести к тяжелому духовному повреждению.

Человек может оказаться под бесовским влиянием по разным причинам – чаще всего, из-за увлечения оккультным. Покинутая женщина, которая пытаться отомстить своему «бывшему» при помощи «черной магии», предприниматель, который пытается повредить конкуренту оккультными методами, вообще люди, пытающиеся приобрести власть и могущество таким образом, сами приглашают бесов в свою жизнь. Человека может сделать уязвимым и старая обида, из-за которой он продолжает питать в своей душе гнев и ненависть.

Но чтобы избежать такой беды, нужны, обычно, не специальные обряды экзорцизма – подлинная необходимость в них возникает крайне редко. Нужно нечто гораздо более простое, доступное и не связанное со спецэффектами – покаяние. Нужно порвать с прежними грехами, которые открыли дверь духовному злу. Избавиться от книг или предметов, связанных с оккультизмом. Получить отпущение грехов в таинстве исповеди. Молиться и участвовать в литургической жизни Церкви. Вести нравственную жизнь и удаляться от зла.

Бесы реальны, но в центре христианской жизни находится Христос, а никак не они. Пропасть существует, о ней надо знать, но в нее не нужно вглядываться. Христианин ищет света, а не тьмы, Бога, а не бесов.

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