 

Соловьев высмеял выявленное западными СМИ «секретное оружие» России

29.01.2022, 11:42, Новости дня
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев высмеял западные СМИ за публикации о «секретном оружии» РФ против Украины.

Соловьев написал в Telegram, комментируя публикацию газеты The Sun, что «утро началось с обжигающей правды» – та сообщила про «чудо-оружие родимого Мордора против ненечки: собак-десантников, применение которых одобрил, разумеется, лично (президент РФ Владимир) Путин».

«А как же боевые медведи????», – пошутил он.

The Sun пишет, что «ужасающий высокотехнологичный арсенал» может быть развернут «вместе с десантниками и артиллерией в молниеносном наступлении на Киев».

По мнению издания, РФ может обрушить на Украину «ад» – от «танков-роботов до беспилотных летательных аппаратов-невидимок и «летающих автоматов Калашникова».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский собрал представителей иностранных СМИ на пресс-конференцию и опроверг заявления о неизбежности войны, а также посетовал, что из-за паники с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется 4–5 млрд долларов.

Вместе с тем он заявил, что в случае начала масштабного наступления со стороны РФ ни одна страна не будет защищать Украину.

Между тем РФ осудила «лихорадочную накачку» Украины оружием США.



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