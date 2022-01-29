 

На Украине начался “антимайдан”: напуганные люди требуют от Зеленского помириться с Россией

29.01.2022, 11:20, Разное
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Жители Незалежной начали выходить на улицы с требованиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому в срочном порядке наладить отношения с Россией. Граждане призывают ни в коем случае не допустить войны между странами.

Наиболее многочисленным и заметным стал митинг в Киеве, который можно сравнить со своеобразным “антимайданом”. Последние новости Украины свидетельствуют о том, что толпа протестующих вышла к зданию Верховной Рады Украины с плакатами, призывающими остановить обострение ситуации. Демонстранты пытались обратить внимание властей обеих стран на то, что простые российские и украинские граждане не хотят войны. Они также заявляли, что из-за постоянного потока новостей о вторжении среди населения началась паника, из-за которой люди сметают прилавки и полки в магазинах, а состояние пожилых граждан стало ухудшаться.

В частности, посредством баннеров и плакатов митингующие требовали, чтобы Владимир Зеленский “прекратил издеваться над народом” и “перестал мямлить”. Другие лозунги гласили: “Нет войне с Россией!” и “Мы против войны с Россией”.

Стоит отметить, что и сам Зеленский, в свою очередь, обращался с почти такими же призывами к странам Запада, которые в последние месяцы активно нагнетают обстановку вокруг мнимого вторжения России на Украину. Лидер Незалежной подчеркнул, что это провоцирует панику, на фоне которой инвесторы выводят из страны свои активы. А это приводит к ослаблению национальной валюты.



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