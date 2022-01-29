Володин рассказал о вступающих в силу законах

Материнский капитал будет проиндексирован на величину фактической инфляции – 8,4%. Размер на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго – 693,1 тысяча.

“Это востребованная мера господдержки, с момента введения которой — 1 января 2007 года — выдано 11,6 млн сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более 1 миллиона семей с детьми”, – отметил спикер.

Также на 8,6% будет проиндексированы страховые выплаты неработающим пенсионерам. Закон имеет обратную силу – гражданам положена доплата за январь в виде разницы между индексацией начала года (5,9%) и 8,6%.

Другая важная норма касается защиты минимального дохода должника от взыскания. Гражданин сможет подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хочет сохранить сумму в размере прожиточного минимума.

Закон вступает в силу 1 февраля. Норма призвана защитить людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

“Что бы ни произошло, люди не должны оставаться без средств к существованию”, – подчеркнул Володин.

Кроме того, вступает в силу норма о пожизненном наказании для педофилов-рецидивистов. Госдума приняла закон 18 января.