Россия незаконно задержала двух украинских рыбаков в Черном море – Денисова

Она рассказала, что два рыбака, Руслан Романюта и Иван Герасименко, вышли 25 января 2022 года в Черное море на рыболовном судне “Волга” из города Геническ Херсонской области и домой не вернулись.

“По предварительной информации, на судне отказал двигатель и его прибило в город Щелкино во временно оккупированном Крыму. Как стало известно, рыбаков задержали российские пограничники”, – говорится в сообщении.

Полиция Херсонской области начала уголовное производство по статье “насильственное исчезновение” (ч.1 ст. 146-1 Уголовного кодекса Украины).

Украинский омбудсмен подчеркнула, что задержание рыбаков противоречит всем международным нормам права, и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову принять меры по освобождению незаконно задержанных украинцев.

“Мы делаем все возможное для защиты прав украинских рыбаков и верим в их скорейшее возвращение домой”, – добавила Денисова.

Контекст:

Это уже не первый подобный случай. Так, в мае 2018 года российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 западнее мыса Тарханкут в аннексированном Крыму. В октябре того же года в пресс-службе российского омбудсмена Татьяны Москальковой заявили, что их обменяли на задержанных в Азовском море членов экипажа крымского судна “Норд”. Капитан ЯМК-0041 Виктор Новицкий более года провел в СИЗО в Крыму и вернулся на материковую Украину только в июне 2019 года.

В сентябре 2018 года два украинских рыбака были задержаны у берега озера Сиваш. Освободили мужчин в мае 2019-го.

15 февраля в Азовском море представители российской спецслужбы задержали лодку с четырьмя гражданами Украины на борту. Подконтрольный России “Керченский городской суд” 15 февраля назначил им 10 суток административного ареста. Они находились в СИЗО Керчи. 25 февраля депутат от “Слуги народа” Павел Мельник заявил, что рыбаков отпустили из-под ареста.

В апреле 2021 года российские пограничники задержали двух украинских рыбаков из Очакова, которые вели промысел в акватории Черного моря. “Суд” в аннексированном Крыму оштрафовал капитана судна за якобы браконьерство и конфисковал сети. Через несколько дней рыбаков отпустили.

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