 

“Когда жопой трусить?” Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец

29.01.2022, 11:18, Новости дня
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“Боже, храни Харьков и отель мой любимый”, – подписала фото певица.

Также 36-летняя Астафьева, отвечая на вопрос “В Запорожье когда жопой трусить?”, спела в кадре католическую молитву “Аве Мария” и показала на камеру средний палец.

“Песня посвящается моему любимому разряду умников”, – прокомментировала певица.

Скриншот: da_astafieva / Instagram
Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным.

В 2007 году Никитин предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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